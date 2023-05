Terminati i lavori alla piscina dell’istituto scolastico “Parentucelli Arzelà”

Sarzana (La Spezia) 2 Maggio 2023 - Dopo 7 mesi è tornata la normalità. La Provincia della Spezia proprietario dell’edificio di via dei Molini ha concluso i lavori di riparazione negli spogliatoi della piscina ristrutturando il soffitto che era crollato lo scorso 30 settembre, per fortuna senza conseguenze per i frequentatori. Per questo la zona delle docce e dei servizi igienici di entrambi gli spogliatoi era stata interdetta e delimitata con una pannellatura provvisoria realizzata dall'Uisp Valdimagra, la società che gestisce l’impianto, per consentire la continuità dell'attività natatoria. Dopo gli anni difficili della pandemia l'Uisp Nuoto Valdimagra sperava in una stagione di ripresa ma i tempi di intervento non sono stati quelli auspicati. Ora l'obiettivo è quello di portare a termine al meglio la stagione e preparare la prossima con la speranza di una rinascita totale dell'attività sportiva. La società ha comunque affrontato nel frattempo la situazione con difficoltà ma allo stesso tempo con grande impegno rispettando l’organizzazione dei corsi per bambini e ragazzi, adulti, ai partecipanti all'acquagym, alle squadre propaganda, agonistica fino ai master.