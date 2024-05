Tanti appassionati in corsa per la marcia “Tra Fiume, Collina e Mare”

Sarzana (La Spezia) 12 maggio 2024 - Una mattinata in corsa. Tanti i partecipanti alla 29esima edizione della marcia ludico motoria dedicata ai fratelli Maccioni e Enrico Giacomelli denominata “Tra Fiume, Collina e Mare” organizzata dall’ Asd Trail Running Ameglia, sezione Avis con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune. Il popolo di camminatori ha attraversato i sentieri del Caprione a picco sul mare all’interno del Parco di Montemarcello Magra Vara. Sono stati premiati i gruppi più numerosi. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare per il supporto Protezione Civile Ameglia, Pro Loco Ameglia, Pro Loco Montemarcello, Associazione Bocca di Magra, Croce Rossa Italiana, Avis Provinciale La Spezia, Gruppo Sportivo Montemarcello e tutti i volontari che hanno aiutato sul percorso e per il ristoro finale. Domenica prossima è invece in programma a Bocca di Magra la seconda edizione della rassegna “Ameglia in Sport” organizzata dal Comune in collaborazione con ben 25 associazioni sportive.