Si chiude domenica la rassegna “Esseri illuminati dalla luna”

Sarzana (La Spezia) 5 gennaio 2024 - Ultimi appuntamenti con la seconda edizione della rassegna teatrale “Esseri illuminati dalla luna” diretta da Giovanni Berretta e organizzata dalla compagnia Ordinesparso che si chiude domenica. Sono ancora in calendario due incontri in programma al centro polivalente della frazione di Falcinello e al teatro degli Impavidi di Sarzana. Alla rassegna patecipano oltre agli artisti locali anche gli attori Sebastian Luque Herrera, Alberto Pirazzini e Giacomo Toccaceli diplomati alla scuola del Teatro Piccolo di Milano come il sarzanese Jonathan Lazzini collaboratore dell’iniziativa e protagonista di un evento in programma sabato sera. Le ultime due uscite sono sabato alle 21 con “Alla luce nel faló”; “Suite per corpo e macchine” con Matteo Ciucci e Alessio Mosti domenica al teatro degli Impavidi alle 19.30: “Prima nota” scuola Dansavie di Greta Sabbadini; “Katastrophe” di Greta Sabbadini, Cristian Zinfonlino , Cristina Bernabó, Giuseppe De Meo; “Where have you gonecon Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini e Alessandro Beghini.