Si apre nel fine settimana la stagione al teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana(La Spezia) 24 ottobre 2023 - Il debutto nazionale sarà a Roma dal 31 ottobre al 2 novembre ma La Ferocia fa le prove generali venerdì e sabato al teatro degli Impavidi di Sarzana. Il pubblico potrà dunque assistere in anteprima alla nuova produzione targata Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione. Sul palco la nuova creazione di VicoQuartoMazzini, collettivo fondato da Michele Altamura e Gabriele Paolocà e Premio Hystrio 2021, tratta dal romanzo di Nicola Lagioia (Giulio Einaudi Editore), vincitore nel 2015 del Premio Strega e del Premio Mondello, che mette in scena una saga familiare contemporanea. In scena anche due attori spezzini, Enrico Casale e Roberto Alinghieri, insieme ad un affiatato cast che ha provato proprio al Teatro degli Impavidi nelle ultime due settimane, con l’assistenza alla regia di Jonathan Lazzini, anche lui talentuoso artista sarzanese. La regia è di Michele Altamura e Gabriele Paolocà, adattamento Linda Dalisi. Interpreti: Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti