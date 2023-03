Si accende la campagna elettorale in vista delle amministrative a Sarzana

Paita, Guccinelli e Gelmini

Sarzana (La Spezia) 20 marzo 2023 - La campagna elettorale sarzanese inizia a entrare nel vivo. In particolare il centro sinistra e il Partito Comunista Italiano negli ultimi giorni hanno intensificato gli incontri in centro invitando esponenti della politica nazionale. A portare il sostegno di Italia Viva Azione al candidato sindaco del centro sinistra sono arrivate al point di piazza San Giorgio le senatrici Raffaella Paita e Mariastella Gelmini. Intanto in questa settimana Renzo Guccinelli intensificherà la campagna elettorale iniziando martedì con l’incontro con le segreterie sindacali e da mercoledì il viaggio nei quartieri cittadini. Anche Matteo Bellegoni, candidato del Partito Comunista Italiano, dopo l’apertura degli incontri a Falcinello mercoledì pomeriggio dalle 17 sarà al quartiere di Battifollo. Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione delle liste civiche a sostegno della candidata in carica del centro destra Cristina Ponzanelli.