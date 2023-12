Scatta una nuova chiusura del ponte della Colombiera sul fiume Magra

Sarzana (La Spezia) Per gli automobilisti che quotidianamente utilizzano il ponte della Colombiera che collega e due sponde del fiume tra Bocca di Magra e Fiumaretta martedì prossimo, 19 dicembre, sarà una giornata difficile. Anas infatti ha comunicato la programmazione dell’intervento di controllo dell’apertura della campata centrale che rientra nell’elenco dei controlli iniziato un anno fa sull’infrastuttura. Dopo mesi di senso unico alternato e limitazioni di peso il ponte è tornato percorribile, tranne la pista ciclopedonale, ma il lavoro non è ancora stato completato e infatti il cantiere è ancora avviato. Martedì prossimo quindi dalle 9 alle 17 scatterà la chiusura della circolazione proprio per verificare il regolare funzionamento del sistema elettronico di apertura della campata che viene avviato in occasione del transito delle grandi imbarcazioni in uscita dal cantiere Intermarine.