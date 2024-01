Renzo Guccinelli chiude la parentesi sui banchi dell’opposizione

Sarzana (La Spezia) 4 gennaio 2024 - Sei mesi trascorsi in consiglio, nell’insolita (per lui) veste dell’opposizione. Renzo Guccinelli candidato sindaco alle amministrative dello scorso maggio a Sarzana ha rassegnato le dimissioni a consigliere di minoranza. Dopo due mandati da sindaco, precedenti da assessore e altrettanti da assessore della giunta regionale l’idea di cinqe anni all’opposizione non lo affascinava di certo come del resto ammesso all’indomani della sconfitta nella corsa elettorale con la confermata sindaca Cristina Ponzanelli. Adesso Renzo Guccinelli resterà parte attiva dell’associazione civica Sarzana Protagonista cercando di contribuire a ricreare una forte opposizione popolare. Al suo posto entrerà in consiglio Sabina Ambrogetti, candidata nella lista Insieme per Guccinelli che alle amministrative era stata la quarta candidata in assoluto per 198 preferenze ricevute e prima fra i non eletti del centrosinistra.