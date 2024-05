Pronto il progetto di recupero del promontorio di Montemarcello

Sarzana (La Spezia) 21 maggio 2024 - Il progetto è pronto ma il costo è elevatissimo, ben oltre la stima iniziale. Ma le condizioni di promontorio che dal borgo di Montemarcello porta alla suggestiva spiaggetta di Punta Corvo meta ambitissima dei turisti oltre che dei residenti sono molto serie e il rischio di crolli di massi e terra è più che una previsione. L’ente ha affidato il progetto di recupero a uno staff di professionisti composto da ingnegneri e geologi che hanno stimato il costo complessivo dell’intervento in 7.5 milioni di euro. Tenendo conto della complessità dell’operazione e della somma da stanziare il Comune procederà una volta ottenuto il via libera dalla conferenza di servizi a suddividere l’intervento in vari lotti e soprattutto individuare finanziamenti. Quindi anche per l’estate ormai imminente i sentieri e la spiaggia di Punta Corvo saranno chiusi come previsto dall’ordinanza in vigore da un anno.