Profeti in Patria: torna l’appuntamento al teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 28 dicembre 2023 - Torna l’appuntamento con la rassegna “Profeti in Patria” in programma al Ridotto del teatro degli impavidi di Sarzana Venerdì pomeriggio alle 18.30 protagonista della scena il gruppo musicale Edera composto da Maria Isolina Cozzani, Luca Ambrosi e Matteo Gherardi Vignolo, grazie all’unione di chitarra classica, violino e batteria, crea composizioni che dal jazz contemporaneo spaziano fino al linguaggio impressionista dei primi del ‘900. Durante i momenti di improvvisazione, tra sonorità nostalgiche, ambigue e struggenti, gli strumenti creano un dialogo circolare in cui riverbera il ciclo riproduttivo della natura. Luca Ambrosi si è diplomato in chitarra jazz al conservatorio Niccolò Paganini di Genova, Maria Isolina Cozzani si è diplomata in violino e violino jazz nei conservatori di Spezia e Genova e Matteo Gherardi Vignolo, fondatore del progetto Edera, studia batteria e percussioni Jazz al conservatorio Niccolò Paganini.