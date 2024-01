Premiati i presepi più belli della rassegna organizzata dalla Pro Loco Sarzana

Sarzana (La Spezia) 8 gennaio 2024 - Finite le festività anche i presepi sono andati a riposo. Ma prima di salutarli sono stati premiati i vincitori del concorso organizzato dai volontari Katia Amorfni, Roberto Mea e Alessandro Bui su idea della Pro Loco Sarzana e il patrocinio del Comune di Sarzana. La seconda edizione della mostra concorso riservata ai presepi artigiani è stata ospitata in un locale della centralissima piazza Luni e ha visto la partecipazione di 14 creativi che hanno rappresentato la natività con cura e attenzione, utilizzando materiali di riciclo, muschio e ceramica. Le creazioni hanno richiamato tantissimi visitatori ottenendo oltre 1200 votazioni nel mese di apertura. Alla cerimonia di premiazione che si è tenuta in sala consigliare del Comune erano presenti la sindaca Cristina Ponzanelli, l’assessore alla cultura Giorgio Borrini e il parroco don Franco Cabano. Ai vincitori sono andati i premi messi in palio dai commercianti della città che hanno sostenuto l’apprezzata iniziativa.