Passa da Sarzana la marcia del Pellegrino della Pace

Sarzana (La Spezia) 25 agosto 2023 - Dallo scorso mese di giugno sta percorrendo la via Francigena diretto verso Città del Vaticano. L’ex poliziotto Giuliano Maltempi membro attivo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato è partito da Canterbury e coprirà gli oltre 2 mila chilometri nell’ambito dell’evento “Insieme con il Pellegrino della Pace” attraversando paesi e città. E proprio l’altro pomeriggio è arrivato a Sarzana ricevuto dai colleghi e accompagnato nella Cattedrale di Santa Maria Assunta per ricevere ricevuto la benedizione. Successivaente ha raggiunto Palazzo Roderio, la ede del Comune, dove è stato salutato dalla sindaca Cristina Ponzanelli, dal vice Prefetto, dal vicario del Questore della Spezia e dalle autorità provinciali. Per poi ripartire verso la Toscana accorciando ulteriormente le distanze da Roma. L’impresa di Giuliano Maltempi è patrocinata dall’Associazione Nazionale della via Francigena e sostenuta dalla Presidenza Nazionale Anps.