Partita da Santo Stefano Magra la colonia mobile della Protezione Civile

Santo Stefano Magra (La Spezia) 19 maggio 2023 - Una cinquantina di operatori ai quali si aggiungeranno i colleghi della Valle d’Aosta sono partiti per l’Emilia Romagna. All’appuntamento fissato al polo provinciale della Protezione Civile di Santo Stefano Magra a salutare la colonna mobile regionale era presente l’assessore Giacomo Raul Giampedrone che ha portato anche i saluti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Saranno 50 gli operatori – ha spiegato l’assessore regionale Giampedrone - che verranno impiegati nella zona di Imola e resteranno per almeno 15 giorni. Fin dalla prima ondata di maltempo, ai primi giorni di maggio, ci siamo resi disponibili per supportare in tutti i modi possibili l’Emilia- Romagna in questo momento così difficile. Purtroppo, essendo liguri, sappiamo molto bene cosa significhi far fronte a eventi drammatici come questo. In questo momento siamo al fianco dell’Emilia-Romagna, e forniremo tutto l’aiuto possibile finchè sarà necessario farlo”.