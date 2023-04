Pablo Picasso, alla scoperta delle origini di un mito

Sarzana (La Spezia) 7 Aprile 2023 - Si è aperta alla Fortezza Firmafede di Sarzana la mostra dedicata a Pablo Picasso. Nel cinquantesimo anniversario della morte il Comune di Sarzana con l’organizzazione di Paloma, un progetto di Comediarting, e in collaborazione con il ‘Museo Casa Natal Picasso de Málaga’, dedica una mostra a uno dei più grandi geni del XX secolo dal titolo Pablo Picasso, le origini del mito. L’esposizione curata da Lola Duran Ucar si unisce alle commemorazioni delle più importanti istituzioni e musei di Europa e degli Stati Uniti, ed è uno dei pochi progetti culturali organizzati in Italia. La mostra, alla Fortezza Firmafede di Sarzana sarà aperta fino luglio ed è un racconto completo del percorso artistico di Picasso. In esposizione 18 fotografie alcune realizzate da Juan Gyenes, provenienti dall’Archivio Gyenes e altre da Robert Capa oltre a litografie, acquetinte, acqueforti, puntesecche, ceramiche e il famoso dipinto Tête de femme. La mostra è composta da un insieme d’incisioni appartenenti alle serie più importanti, la Barcelona Suite e la Suite des Saltimbanques, la Tauromaquia o arte de torear e Dans l’Atelier, da una selezione di ceramiche e da un meraviglioso olio Tête de femme, l’opera ispirata a una delle sue muse amanti, Dora Maar. L’allestimento è arricchito da alcune fotografie di Robert Capa e altre di Juan Gyenes, che raccontano la quotidianità del grande maestro.