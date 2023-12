Novità in consiglio comunale: Emanuele Cucchi passa all’Unione di centro

Sarzana (La Spezia) 2 dicembre 2023 - Il consigliere di opposizione Emanuele Cucchi, avvocato del foro spezzino, ha scelto l’Unione di centro. Il candidato sindaco civico all’ultima tornata elettorale con la lista “Uniti per Cambiare” sostenuto dal centro destra e sconfitto dalla sindaca del centro sinistra Paola Sisti, che ha ottenuto quindi il secondo mandato, ha aderito alla formazione politica che ha come punto di riferimento locale Francesco Ponzanelli ex consigliere comunale di minoranza santostefanese in passato candidato alla corsa per diventare primo cittadino. Emanuele Cucchi alla sua prima esperienza politica si è presentato nella corsa elettorale come esponente civico e adesso per la prima volta ha scelto di entrare in uno schieramento politico. Sui banchi dell’opposizione consigliare adesso oltre all’Unione di Centro è rappresentata la Lega con i due consiglieri Silvio Ratti e Eleonora Aiesi e l’altro rappresentante della lista civica Luciano Mondini.