Nasce la nuova Castelnuovo Magra partendo dall’ex cava Filippi

Sarzana (La Spezia) 1 agosto 2023 - Il recupero della cava Filippi simbolo del lavoro per Castelnuovo Magra ma da anni nche del degrado e abbandono apre spiragli molto interessanti per il territorio. L’area che appartiene pr gran parte all’ente che l’ha ottenuta dopo un lungo percorso legale con gli ultimi proprietari è infatti lo snodo di altri investimenti che l’amministrazione comunale ha presentato l’altra sera al centro sociale di Molicciara alla cittadinanza. Il via libera all’operazione è subordinato però non soltanto all’accoglimento dei inanziamenti richiesti dal Comune ma anche alla disponibilità del supermercato Conad di trasferirsi dall’attuale spazio occupato alla Miniera, nella frazione di Molicciara, proprio all’interno dell’area Filippi. Questa operazione inoltre comporterebbe la realizzazione in sostituzione del centro commerciale del nuovo palazzo civico. Il percorso è stato condiviso con la cittadinanza proprio per l’importanza dell’operazione che verrà nuovamente affrontata anche alla presenza di tecnici e progettisti in nuovi incontri che si terranno dopo l’estate.