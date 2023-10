Musica, teatro e sperimentazioni: torna “Clamore” !

Sarzana (La Spezia) 7 ottobre 2023 - Torna per tutta la giornata di domenica ,la seconda edizione della rassegna artistica “Clamore” creata da Marco Merino e realizzata all’atelier Nuova Eleusis in via dei Giardini 14 nel centro storico di Sarzana. Durante ilpomerigio verranno organizzati laboratori e incontri mentre dalle 21.30 saranno protagonisti Marco Merino con “Il Verbo della Pietra” costituito da un set minimale composto da Dea, un sasso scavato che dialoga con i gesti della mano ed elettronica a seguire Emilio Bernè (Noiose) artista italo-istriano. Batterista, improvvisatore, sound- noise performer in scena con la “Fonomimica per batteria”. Il terzo atto dello spettacolo è affidato a Stefano Bertoli con i suoi suoni primordiali e si chiude con la performance di Angelo Tonelli eseguita insieme a Annalized (Annalisa Pascai Saiu) dal titolo “Avanzando nel Sacro cerchio della Dea”. Una performance di voci e ombre caratterizzata dagli inni a Demetra e Persefone.