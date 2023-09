Lucia Brillante vince la seconda edizione del Giro della Lunigiana Donne

Sarzana (La Spezia) 2 setembre 2023 - La tappa conclusiva è andata a Yelizaveta Sklyarova ma la seconda edizione del Giro della Lunigiana riservato alle donne è stata vinta da Lucia Brillante. Nella seconda giornata che è arrivata nella zona artigianale di Arcola in Provincia di Spezia della manifestazione al femminile l’azione decisiva è nata sul Gpm di Baccano che ha permesso alla campionessa nazionale del Kazakistan Yelizaveta Sklyarova, portacolori della Zhiraf Guerciotti Toscano, di imporsi. A nulla è servito il tentativo di inseguimento di Camilla Lazzari e Lucia Brillante Romeo che non sono riuscite a ricucire il distacco di 40 secondi negli ultimi chilometri. Lucia Brillante della Valcar-Travel & Service ha indossato però la maglia verde di campionessa della rassegna grazie ai 145 punti conquistati nelle due tappe contro i 125 di Yelizaveta Sklyarova che è gunta così terza in classifica generale dietro a Anita Baima della Bft Burzoni che ha totalizzato nelle due giornate di gara 135 punti.