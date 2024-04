Lo spettacolo “Il gentile” in scena al teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 10 aprile 2024 - Appuntamento al teatro degli Impavidi di Sarzana con “Il gentile” in programma venerdì sera alle 21. Dopo il grande successo di “Meno male che ce n’è una sola” arriva il nuovo lavoro della scrittrice spezzina Emanuela Messina dal titolo “Il gentile”. Interpreta il ruolo di Giordano, Massimo Giorda, attore torinese che si è distinto in ruoli molto diversi tra loro, dal brillante al drammatico mentre la protagonista femminile nel ruolo di un giovane dottoressa siciliana è invece interpretato da Ilaria Monfardini, famosa attrice cinematografica e teatrale, “musa” del famoso regista horror Pupi Oggiano, e nota blogger nell’ambito del cinema di genere horror. La trama dello spettacolo ha come protagonista un maturo neurochirurgo e psichiatra di origine ebraica, dopo aver scoperto di avere una malattia incurabile e decide di stravolgere la sua vita e trasferirsi in riviera. Conosce una giovane dottoressa con la quale inizia una relazione.