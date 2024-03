Li accoglie nella propria casa ma gli ospiti lo derubano

Sarzana (La Spezia) 14 marzo 2024 - Davvero un ringraziamento sentito e speciale per averli accolti nel suo appartamento e ospitati. Una volta usciti i due hanno pensato bene di rubare tre modellini antichi di motocicletta che il proprietario della casa custodiva e poi li hanno consegnati a un negoziante di oggetti usati. Ma il proprietario dei modellini passeggiando in centro ha visto per puro caso in vetrina i modellini delle motociclette, identici ai suoi. Ma così identici da essere proprio i suoi. Così ha chiesto al negoziante la provenienza degli oggetti ed ha chiamato in soccorso il commissariato di polizia di Sarzana, riconoscendo nella descrizione fornita dal commerciante proprio la coppia che aveva ospitato in casa. Gli agenti delle volanti grazie alla descrizione sono così riusciti a intercettare un uomo, pugliese, e una donna sarzanese entrambi senza fissa dimora che hanno ammesso le proprie responsabilità e sono così stati denunciati per furto aggravato in concorso.