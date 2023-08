L’Hostel Ameglia è finalmente pronto ad accogliere i turisti

Sarzana (La Spezia) 4 agosto 2023 - Chiuso per anni, diventato punto di riferimento per accampamenti notturni ovviamente non autorizzati ma adesso finalmente ristrutturato e affidato a un gestore attraverso un bando indetto dal Comune di Ameglia. L’ostello, un tempo asilo e scuola elementare gestito dalle suore, nel cuore del borgo collinare di Ameglia, era diventato una decina di anni fa il primo esempio di ospitalità impostata sulla filosofia turistica aperta ai giovani e sul contenimento dei prezzi. Il progetto non è poi decollato e la struttura è stata chiusa. La nuova amministrazione ha puntato sul recupero investendo finanziamenti per la rimessa in sesto dell’edificio ed ha aperto un bando di gara per la gestione che è stato vinto dalla società Host 501 che lo curerà per i prossimi 7 anni. L’obiettivo non è soltanto l’ospitalità di turisti nel corso dell’estate ma di diventare un punto di riferimento per tutta la stagione.