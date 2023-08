L’Hockey Sarzana Gamma Innovation inizia a “pattinare”

Sarzana (La Spezia) 27 agosto 2023 - Vacanze finite per i giocatori dell’Hockey Sarzana che da lunedì pomeriggio riprenderanno gli allenamenti alla pista del Vecchio Mercato di piazza Terzi per affrontare la prossima stagione che verrà divisa tra campionato di serie A1, qualificazione alla e coppe europee e partecipazione alla fase finale della Coppa Italia. Tutti obiettivi che il club vuole onorare al meglio riparendo con l’entusiasmo che ha caratterizzato la scorsa stagione. Intanto si è aggregato al gruppo allenato dal confermato tecnico Paolo De Rinaldis anche il giovanissimo Joaco Olmos, un ragazzo argentino sul quale in tanti sono pronti a scommettere come sicura rivelazione. La società e tutti i suoi ragazzi verranno presentati alla città e sportivi domenica 10 settembre sul palco della musica in piazza De Andrè. Il nuovo campionato di serie A1 inizierà invece sabato 7. Da lunedì infine occhi puntati sul’avventura dell’Italia al campionato europeo della categoria under 17 che si disputa a Correggio. In maglia azzurra c’è il giocatore del club sarzanese Alessio Lavagetti.