L’Hockey Sarzana cerca a Bassano un mercoledì da leoni

Sarzan (La Spezia) 7 novembre 2023 - Dopo le fatiche nel secondo preliminare di Champions League, che non sono bastate per portare l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel principale torneo europeo di hockey su pista, torna il campionato di serie A1. I rossoneri sono attesi dal Bassano, formazione che ha iniziato con il freno tirato la stagione pur disponendo di una formazione di grande qualità. I veneti sono sicuramente canidati a un ruolo di alta classifica quindi dovranno recuperare in fretta il terreno perduto. L’Hochey Sarzana Gamma Innovation dopo le tre vittorie consecutive hanno incassato il primo stop nella trasferta sul campo dei campioni italiani in carica del Trissino prima della tre giorni disputata a Calafell in Spagna nel secondo preliminare di accesso alla Champions League. Si sono qualifica Calafell e Reus. La sfida di Bassano del Grappa si gioca alle 20.45 al PalaUbroker arbitrano Luca Molli di Viareggio e Alfonso Rago di Giovinazzo.