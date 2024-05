Le maglie del Giro della Lunigiana donate al Museo del Ciclismo

Sarzana (La Spezia) 3 maggio 2024 - Le maglie simbolo del Giro della Lunigiana, la più importante manifestazione ciclistica internazionale riservata alla categoria juniores, sono state consegnate al Museo del Ciclismo di Pegazzano alla Spezia intitolato al giornalista “Adriano Cuffini”. La consegna al Museo è stata un momento carico di emozione. La delegazione del Giro della Lunigiana era composta dal direttore Lucio Petacchi, dall’amministratore Michele Ricci e dal dirigente Marco Danese in rappresentanza del Casano società organizzatrice dellìevento. La delegazione trovato ad accoglierla i volontari dell’Associazione sportiva Lorelì, curatrice del Museo, Gian Carlo Zoppi e Antonio Vinciguerra.I dirigenti della competizione juniores hanno sottolineato l'importanza di preservare e celebrare il patrimonio ciclistico del Giro della Lunigiana, famoso in tutto il mondo, in un luogo di ispirazione per le generazioni future del ciclismo.