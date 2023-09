La vita ai tempi dell’antichità per un nuovo futuro dell’anfiteatro di Luni

Sarzana (La Spezia) 14 settembre 2023 - E’ stato presentato nella sala consigliare del municipio di Luni il progetto tecnologico sviluppato a supporto della promozione culturale e turistica del patrimonio dell’antica Roma a Luni, in particolare dell'anfiteatro. Il lavoro di studio e ricerca denominato “Portus Lunae 4.0” stato realizzato dai giovani studenti della Fondazione Its Fitstic alla presenza del presidente Gaudenzio Garavini, i ragazzi, il sindaco Alessanro Silvestri, gli assessori Barbara Moretti e Patrizia De Masi e Marco Casarino direttoe della Camera di Commercio chiamata a supportare l’idea affidata alla realtà virtuale. Si tratta di un progetto innovativo curato degli studenti del corso “Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale” che consentirà di viaggiare nel tempo e allo stesso tempo connettersi alla realtà virtuale attraverso i moderni strumenti e piattaforme social molto in voga soprattutto tra i giovani.