La Val di Magra in ginocchio travolta dall’improvvisa ondata di maltempo

Sarzana (La Spezia ) 21 ottobre 2023 - E’ stata davvero una giornata da incubo per gran parte della Val di Magra che si è ritrovata sott’acqua. Dopo la pioggia della nottata tra venerdì e sabato la mattinata non ha concesso tregua e il livello dell’acqua è pericolosamente salito. Le squadre di Protezione Civile si sono messe in moto all’improvviso, non essendoci infatti dfferenza dei giorni scorsi previsioni di allerta meteo, cercando di allieviare il disagio che si è manifestato in poche ore in varie zone. Sono state colpite soprattutto le frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta nel Comune di Ameglia ma anche Marinella di Sarzana dove si è reso necessario evacuare una famiglia e nel quartiere di Luni Mare. Ci sono stati allagamenti anche nel comprensorio di Castelnuovo Magra. La situazione è migliorata nel corso del pomeriggio ma le previsioni inducono alla cautela e alla massima attenzione nellapima parte della prossima settimana.