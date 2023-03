La Uil scende in campo a difesa del diritto alla salute e delle strutture sanitarie

Il presidio davanti all'ospedale

Sarzana (La Spezia) 20 marzo 2023 - La prima tappa della campagna di attenzione alla sanità promossa dalla segreteria Uil è partita dall’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il sindacato ha dato il via all’iniziativa di difesa della salute sancita dall’articolo 32 della nostra Costituzione. All’ingresso dell’ospedale sarzanese San Bartolomeo erano presenti i delegati Uil Liguria Alfonso Pittaluga, Marco Furletti e Massimo Bagaglia Uil Fpl che insieme agli altri membri della segreteria hanno distribuito un questionario per tastare il polso della situazione e raccogliere indicazioni utili per rafforzare l’azione di tutela della sanità oltre che degli ospedali di tutta la Liguria. Un confronto che le segreterie intendono avviare con l’Asl 5 spezzino ma anche con Regione Liguria. Tra i temi al centro del dibattito la tutela dei servizi ospedalieri sia a Sarzana che a Spezia legato al potenziamento della pianta organica. Venerdì il presidio della Uil si sposterà al’ospedale Sant’Andrea della Spezia.