La seconda giornata del Giro della Lunigiana parla francese

Sarzana (La Speza) 1 settembre 2023 - Lo sprint sul rettilineo di Chiavari ha premiato il francese Maxime Decomble ma non è stata l’unica sorpresa della seconda giornata del Giro della Lunigiana. E’ cambiato anche l’ordine di classifica e adesso la maglia verde di leader è indossata dal norvegese Jorgen Nordhagen. La 47^ edizione della rassegna ciclistica internazionale riservata alla categoria juniores infatti si è accesa nella tappa Portofino-Chiavari che ha segnato il crollo del belga Jarno Widar vincitore delle due semitappe Spezia-Fivizzano e Massa-Bolano che hanno caratterizzato la prima giornata della corsa a tappe alla quale prendono parte 168 atleti provenienti da vari Paesi oltre che in rappresentanza di tutte le Regioni italiane. Al termine dei 96 chilometri della tappa accompagnata dalle bellezze del Tigullio il successo è andato al transalpino Maxime Decomble che si è imposto allo sprint regolando un gruppetto di nove atleti. Sabato terza tappa con arrivo in via Litoranea a Marinella.