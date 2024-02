La Regione Liguria è pronta a sostenere la pulizia delle spiagge

Sarzana (La Spezia) 15 febbraio 2024 - Dopo le mareggiate dello scorso autunno adesso è arrivato il momento di pensare alla pulizia del litorale per presentarlo fruibile per la Pasqua quando il turismo inizierà a frequentare le spiagge di Marinella di Sarzana e quelle di Ameglia. Come ormai avviene con puntualità ogni autunno con le piene del fiume tonnellate di legname e rifiuti vengono spinti in mare e poi con le mareggiate riportare sulle spiagge di Marinella, Fiumaretta e le scogliere. Per andare incontro ai Comuni di Sarzana e Ameglia, ai quali spetta l’intervento di pulizia sulle spiagge libere, il dipartimento di protezione civile di Regione Liguria ha chiesto agli uffici comunali di presentare un prospetto di spesa. Il documento verrà poi portato in giunta per stabilire la quota di finanziamento da stanziare per poter dare il via alle operazioni di pulizia. La delibera della giunta regionale dovrebbe essere pronta almeno alla metà di marzo.