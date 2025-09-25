La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Sarzana
Cronaca
25 set 2025
ELENA SACCHELLI
Cronaca
Due open day agli Impavidi. Corsi di teatro per bambini con l'attrice Angela Teodori

Oggi la prima lezione gratuita per la fascia 7-12 anni e lunedì quella dai 13 ai 17 anni

Il Teatro degli Impavidi ha deciso di aprire le sue porte alle nuove generazioni con due Open day. L’obiettivo? Presentare i nuovi corsi di teatro rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che si svolgeranno proprio nello splendido teatro sarzanese a partire dal mese prossimo. Organizzati da “Scarti - Centro di produzione teatrale d’innovazione”, i laboratori teatrali, che saranno articolati in due gruppi, sulla base dell’età dei partecipanti, saranno condotti dall’insegnante e attrice Angela Teodori.

Oggi, dalle 17 alle 18.30, si potrà assistere a una lezione gratuita per i bambini di età compresa tra i 7 e 12 anni. Lunedì, allo stesso orario, sarà invece presentato il corso per la fascia 13-17 anni. Un percorso annuale che, attraverso il linguaggio teatrale, offre ai più giovani uno spazio di crescita, creatività ed espressione, favorendo la scoperta di sé e la relazione con gli altri. A partire da lunedì 6 ottobre prenderanno avvio i corsi annuali con cadenza settimanale. Nel dettaglio il corso teatrale per ragazzi dai 13 ai 17 anni si svolgerà ogni lunedì, nella fascia oraria 17-19, mentre quello per bambini (7-12 anni) si terrà ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.

"Il teatro è prima di tutto uno spazio di incontro – dichiara l’insegnate Angela Teodori –. Un luogo in cui i più giovani possono mettersi in gioco, imparare a conoscersi e a comunicare, in un processo che unisce formazione artistica e crescita personale". I corsi organizzati dagli Scarti rappresentano un’opportunità unica per avvicinarsi al teatro all’interno di uno dei palcoscenici più prestigiosi del territorio, in un contesto stimolante e inclusivo. Per qualsiasi informazione sui corsi e per le iscrizioni è possibile contattare direttamente Angela Teodori al 320 2975562.

Elena Sacchelli

