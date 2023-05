La rassegna “Su il Sipario” chiude tra gli applausi la sua seconda edizione

Sarzana (La Spezia) 29 maggio 2023 - Si è conclusa la seconda edizione di “Su il Sipario” la rassegna che ha trasformato la fabbrica di piasterelle Vaccari da tempo dismessa in un teatro. Alla sala dell’ex opificio calibratura di Ponzano Magra diventata sede istituzionale dell’mministrazione comunale oltre che spazio di organizzazione di eventi e incontri è andata in scena la rassegna organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte di Spezia. Si sono alternate sette compagnie di grande qualità provenienti da diverse città italiane registrando una grande partecipazione di pubblico. La sindaca Paola Sisti e l’assessore Paolo Ruffini hanno voluto ringraziare la direzione artistica dell’evento Maria Grazia Chilosi, l’ex assessore comunale e grande appassionato di teatro oltre che attore amatoriale Gennaro Giobbe e Rolando Neri per l’impegno organizzativo che rafforza il bisogno di cultura e di spettacoli di valore capaci di creare le giuste atmosfere negli spettatori.