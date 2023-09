La Marsigliese torna a suonare sul podio del Giro della Lunigiana

SArzana (La Spezia) 4 settembre 2023 - Sono partiti in 168 alla conquista di un posto sul podio e alla fine delle quattro giornate di gara, suddivise in cinque tappe (la prima giornata infatti ha previsto due semitappe) hanno tagliato il traguardo di Casano in 123. Ma l’esperienza del Giro della Lunigiana li accompagnerà per sempre perchè la corsa ciclistica a tappe riservata alla categoria juniores sta ormai diventando davvero un trampolino di lancio per i campioni di domani. Dopo la fiammata di Jarno Widar che sembrava poter ripercorrere i passi del connazionale Remco Evenepoel, uno dei più forti professionisti al Mondo e trionfatore del Lunigiana nel 2018, ka maglia verde ha cambiato interprete fino all’acuto finale del francesce Leo Bisiaux. Il belga si è portato a casa la maglia Blu di Regione Liguria e quella Rossa di Confindustria. La maglia bianca è andata a Lorenzo Finn della Liguria e quella celeste a Elia Andraus della rappresentativa di Trento.