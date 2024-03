La mafia non deve fermarvi: il commosso ricordo di Rosaria Costa

Sarzana (La Spezia) 9 marzo 2024 - Rosaria Costa vedova di Vito Schifani l’agente della scorta del giudice Giovanni Falcone vittima della strage di Capaci è stata ospite al cinema Moderno di Sarzana dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione Nuova Luna. Nell’occasione ha presentato il suo libro dal titolo “La mafia non deve fermarvi” nel quale ripercorre il dolore della tragedia che l’ha colpita duramente nel maggio del 1992 quando il marito Vito Schifani è rimasto vittima della strage di Capaci. Un incontro molto emozionante introdotto dalla sindaca Cristina Ponzanelli, Marco Baruzzo di Libera e coordinato dal giornalista Benedetto Marchese. Dal giorno che le ha cambiato la vita, l’ha portata lontano dalla sua Sicilia salvo poi tornare dopo un lungo periodo trascorso in Liguria, Rosaria Costa è sempre stata in prima linea per divulgare il suo messaggio, testimone testimone diretta di un’epoca drammatica e consapevole di dover continuare a tenere alta la bandiera della legalità.