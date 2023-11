La corsa rossonera alla Champions League passa ancora dalla Spagna

Sarzana (La Spezia) 2 novembre 2023 - Da venerdì a domenica l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è di scena a Calafell in Spagna per disputare il secondo preliminare di Champions League, ultimo ostacolo per poter rientrare nell’Europa che conta andando a disputare nella stagione 2024 la più importante rassegna europea di hockey su pista. Accedono alla più importante rassegna europa di hockey su pista le prime due classificate. Il primo incontro è in programma venerdì, alle 21 contro la formazione francese de La Vendenne. Quindi si torna in pista sabato pomeriggio alle 16 contro i padroni di casa del Calafell e ultima gara domenica alle 14 quando i sarzanesi saranno di fronte all’altra formazione spagnola del Rens Deportiu. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation è reduce dalla sconfitta in campionato, la prima dopo tre vittorie consecutive, sulla pista dei campioni d’Italia in carica del Trissino. Mercoledì 15 novembre è previsto invece il recupero sulla pista degli Amatori Wasken Lodi.