La colonna mobile della Protezione Civile in aiuto della Toscana

Sarzana (La Spezia) 8 novembre 2023 - Gli esperti volontari della Protezione Civile che fanno parte della colonna mobile della Liguria sono partiti dal polo regionale di Santo Stefano Magra diretti a Montale in Provincia di Pistoia per contribuire alla messa in sicurezza del territorio dopo l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Toscana. A loro e a tutti i volontari sempre pronti all’intervento in caso di emergenza è arrivato anche il ringraziamento da parte di Giovanni Toti presidente di Regione Liguria e dell’assessore alla protezione civile dell’ente ligure Giacomo Raul Giampedrone. La colonna mobile regionale è partita all’alba dalla Liguria è composta da 37 persone tra volontari e funzionari esperti da anni di interventi sul territio ed è dotata di una adeguata attrezzatura tecnica comprendente macchinari per il lavaggio, moduli idraulici e macchine per il movimento terra, in modo da poter intervenire con efficacia nelle zone colpite.