La città piange la scomparsa di Riccardo Bertone

Sarzana (La Spezia) 7 ottobre 2023 - La sorte non è davvero stata benevola nei suoi confronti, sin da ragazzino. Ma Riccardo Bertone l’ha sempre combattuta e sfidata arrendendosi a 54 anni dopo una nuova complicazione insorta qualche settimana fa. Ricky si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Spezia lasciando nel dolore i genitori e il fratello oltre a tantissimi amici e colleghi di lavoro del centro commerciale Ipercoop di Sarzana. Riccardo era conosciutissimo per la sua passione per lo sport che, nonostante le condizioni di salute con le quali doveva spesso fare i conti, continuava a praticare. Dal calcio all’hockey su pista insieme ai veterani della disciplina, e il ciclismo. Qualche anno fa aveva inventato un gioco da tavolo “Una questione di voto” ispirato alle strategie del mondo della politica che aveva riscosso un grandissimo successo. La città di Sarzana lo piange e ne ricorda sui social la sua infinita dolcezza.