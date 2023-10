In via dei Matti numero 3: la sperimentazione va sul palco

Sarzana (La Spezia) 19 ottobre 2023 - L’associazione culturale “Quelli che il teatro” con sede a Piana Battolla sarà protagonista sabato pomeriggio alle 16.30 al Castello di San Terenzo, località marinara del Comune di Lerici, alle 16.30 dello spettacolo dal titolo “In via dei Matti numero 3” con la regia curata da Anna Maria Girani mentre la scenografia e i costumi sono di Martina Rocchi. Si tratta di un progetto sperimentale di Teatro & Lis esperienza di confine tra narrazione e realtà che ha ricevuto anche la collaborazione della Direzione Regionale Musei Liguria. La rappresentazione porta in scena, a tratti anche in modo molto divertente, il tema della diversità da sempre motivo di timore sospetto e diffidenza. Da qui l’idea di portarla in scena grazie a uno spettacolo che ha già riscosso grandi consensi nelle precedenti uscite. L’ingresso è consentito fino all’esaurimento dei 30 posti con un costo del biglietto di 4 euro e gratuito fino a 18 anni e ridotto dai 18 ai 25 anni.