In cammino per sostenere la prevenzione e la ricerca contro il tumore al seno

Sarzana (La Spezia) 15 novembre 2023 - Una cinquantina di partecipanti ha risposto presente all’appello lanciato da Lilt La Spezia per sostenere l’importanza della prevenzione del cancro al seno. A dare una mano all’associazione si sono uniti il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense e la sezione spezzina del Club Alpino Italiano. L’iniziativa caratterizzata dal Nastro Rosa si è svolta sulle sponde della pista ciclopedonale del Canale Lunense partendo dalla sede di via Paci a Sarzana per proseguire fino a Ponzano, nel Comune di Santo Stefano Magra. I partecipanti si sono riuniti per questa occasione speciale indossando spille e magliette rosa e soprattutto mostrando il loro sostegno a tutte le donne che combattono questa malattia e vivendo momenti di informazione e sensibilizzazione. Erano presenti anche medici ed esperti del settore oltre ai rappresentanti dell'organizzazione. La mattinata, dopo la distribuzione di materiale medico informativo, si è conclusa con la visita alla centrale idroelettrica all’interno dell’area che ospita la storica sede del Canale Lunense.