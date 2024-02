Il Tango delle Capinere sul palco del teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 20 febbraio 2024 - Riprende il cartellone di eventi al teatro degli Impavidi di Sarzana in compagnia del “Tango delle Capinere” della regista Emma Dante che porta sul palcoscenico i suoi attori storici Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Un doppio appuntamento mercoledì e giovedì alle 20.30 con la pluripremiata regista siciliana che dirige la danza della vita di due innamorati che compongono un mosaico di ricordi sulle note di vecchie canzoni, tra palloncini, coriandoli, spumante e conto alla rovescia. La coppia ripercorrerà a ritroso la propria storia d’amore per lenire la solitudine e il dolore di essere sopravvissuti all’altro. Un uomo e una donna escono da due bauli, incontrandosi sul palco già anziani. Si sorreggono a vicenda per evitare di cadere, in sottofondo la musica di un carillon. Prodotto da Atto Unico in coproduzione con Teatro Biondo Palermo, Emilia Romagna Teatro ERT - Teatro Nazionale, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Carnezzeria, Théâtre des 13 vents, Centre dramatique national Montpellier, MA scène nationale - Pays de Montbéliard e in collaborazione con Sud Costa Occidentale.