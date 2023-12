Il servizio di elisoccorso decollerà nei primi mesi del prossimo anno

Sarzana (La Spezi) 15 dicembre 2023 - Sono iniziati nell'aeroporto del quartiere di San Lazzaro nel Comune di Sarzana i lavori propedeutici alla realizzazione della base per il nuovo servizio di Elisoccorso del Levante Ligure che dovrebbe partire tra febbraio e marzo. La base sarà gestita dall'Aeroclub Lunense 'Piero Lombardi' con il quale è stata firmata la convenzione approvata nelle scorse settimane in giunta. Alla partenza del’intervento erano presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori alla sanità e alla protezione civile Angelo Gratarola e Giacomo Raul Giampedrone sindaci e autorità. La base dell’Aeroclub sarà dotata di un piazzale di sosta come previsto dal regolamento Enac e di un hangar in struttura prefabbricata con un modulo adibito a sala comune per l'equipaggio, un modulo destinato al riposo del team con spazi adeguati allo stoccaggio dei farmaci e degli equipaggiamenti. Il servizio di elisoccorso della base del Levante ligure sarà al momento operativo nelle ore diurne nella durata di 12 ore.