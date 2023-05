Il ricordo dei Georgofili apre la rassegna “I lbri per strada”

Sarzana (La Spezia) 30 maggio 2023 - Si apre a Sarzana la 31^ edizione della rassegna “I libri per strada” . Da mercoledì fino a domenica sono in programma in piazza Luni e nell’atrio di palazzo civico incontri con gli autori, pesentazioni di libri elaboratori per bambini. Si inizia mercoledì 31 maggio con un appuntamento in ricordo delle vittime della strage di via dei Georgofili. Mercoledì alle 18.30 presentazione di “Punto e a Capo storia ed evoluzione di mafia a antimafia in Liguria” a cura di Marco Antonelli e Stefano Busi. Dialogano Sandro Sandulli generale dell’Arma dei Carabinieri, capocentro della Direzione Investigativa Antimafia di Genova dal 2013 al 2019, Marco Baruzzo di Libera Liguria modera Alessandro Grasso Peroni. Alle 21 incontro con l’autore Alessandro Zannoni autore del libro “Lo scambio” a cura del Lavoratorio Artistico e del Mulino del Libro. Il primo workshop per bambini è giovedì alle 16 organizzato dalla Libreria dei ragazzi. Altri ospiti Marino Magliani, Maurizio Musso, Nicola Mario Condeni, Andrea Viali, Davide Longo, Amilcare Mario Grassi, Massimo Pesucci, Deborah Somma e altri scrittori che arricchiranno il programma della seguitissima rassegna.