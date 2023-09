Il presidente Giovanni Toti all’inaugurazione del Festival della Mente

Sarzana (La Spezia) 1 settembre 2023 - Alla cerimonia di apertura della ventesima edizione del Festival della Mente ha partecipato il presidente dell’ente regionale ligure Giovanni Tot. Il governatore ligure è stato accolto dalla sindaca sarzanese Cristina Ponzanelli sul palco della tensostruttura di piazza Matteotti che dopo la lectio magistralis ospiterà diversi eventi. “E’ un piacere - ha commentato il presidente Giovanni Toti - partecipare a un appuntamento dedicato alla creatività, alla nascita delle idee e agli incontri con scrittori, artisti, storici, filosofi e scienziati. In questa ventesima edizione si parla di mente e di cultura, del bagaglio che ci portiamo dietro e di come ci si confronta con altre civiltà; il fatto che siamo qui in una piazza di una città ligure a interrogarci sui grandi destini dell’umanità mi riempie di orgoglio perché vuol dire che nella nostra regione c’è curiosità, voglia di crescere, imparare e conoscere. Ci troviamo oggi ad un appuntamento che ci vuole invitare ad essere testimoni dello stupore e della curiosità per guardare al futuro con speranza, con le riflessioni, i pensieri e i dialoghi dei relatori che si incroceranno e intrecceranno sul tema della Meraviglia”.