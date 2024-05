Il fotografo cantautore Fabio Gianardi canta Fabrizio De Andrè

Sarzana (La Spezia) 9 maggio 2024 - Si intitola “1000 papaveri rossi” l’omaggio a Faber. Fabio Gianardi è da anni uno dei più noti e apprezzati fotografi della Provincia spezzina ma anche un grande intenditore di musica e soprattutto interprete appassionato delle canzoni di Fabrizio De Andrè. Proprio per questa grande ammirazione da 10 anni organizza momenti musicali dedicati al suo mito Fabrizio De Andrè. Il fotografo sarzanese ha organizzato la manifestazione giovedì 16 maggio al teatro degli Impavidi alle 21 dal titolo “1000 papaveri rossi. Fabio Gianardi canta Fabrizio De Andrè”. Sarà una serata di tante note e parole quindi per l’occasione Fabio non sarà solo sul prestigioso palcoscenico del teatro sarzanese ma avrà il supporto di un gruppo di ottimi e conosciutissimi musicisti che lo supporteranno nel repertorio scelto per la serata: Valentina Renesto, Massimo Azzarini, Antonio Antognetti, Fabio D’Andrea, Riccardo Codeglia, Andrea Giannoni. I biglietti sono già in vendita al botteghino del teatro cittadino.