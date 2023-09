Il dolore dell’Anpi per la scomparsa del partigiano Piero Guelfi

Sarzana (La Spezia) 13 settembre 2023 - All’età di 96 anni se ne è andato Piero Guelfi, lo storico presidente della sezione Anpi di Sarzana. Conosciutissimo nella città di Sarzana per il suo impegno nel tramandare alle giovani generazioni l’importanza dei valori della libertà e Democrazia. Era stato giovane partigiano nella fila della Brigata Muccini con il nome “Danilo” e per anni ha diretto una tipografia. Piero Guelfi è stato tra i fondatori, nel 1967, del circolo Tennis Sarzana in via Posta Vecchia portando in città la disciplina poi praticata a livello amatoriale fino a qualche anno fa. Una passione trasmessa anche ai figli Raul e Paolo, quest’ultimo prematuramente scomparso qualche mese fa. Un dolore che Piero ha sopportato grazie all’affetto dei suoi cari. La figura di Piero Guelfi è legata anche al mondo del calcio essendo stato uno dei dirigenti del settore giovanile della Sarzanese. Anche la sezione sarzanese dell’Anpi ha voluto dedicare un pensiero al partigiano Piero “Danilo” stringendosi alla famiglia.