Il Comune di Sarzana darà il via alla raccolta di scarpe e vestiti usati

Sarzana (La Spezia) 11 novembre 2023 - Oltre ai rifiuti si potrà conferire negli appositi contenitori anche nuovo materiale, in particolare scarpe, accessori e vestiti usati. L’amministrazione comunale di Sarzana ha dato il via libera alla proposta presentata dall’assessore Luca Ponzanelli e andrà così a implementare la raccolta differenziata dei rifiuti. L’approvazione della giunta guidata dalla sindaca Cristina Ponzanelli consentirà adesso agli uffici di predisporre la convenzione con una ditta specializzata che avrà durata per un anno. Sono già state individuate anche le aree nel parcheggio del cimitero urbano in via Falcinello, il parcheggio di fronte al Pronto Soccorso dell’ospedale San Bartolomeo, parcheggio di Porta Parma e nelle isole ecologiche di Porta Romana e di Marinella, piazza “Sandro Pertini”. A carico dell'operatore saranno lo svuotamento dei contenitori e la comunicazione al Comune relativa agli impianti di conferimento dei rifiuti il tutto senza ulteriori oneri economici a carico dell'ente.