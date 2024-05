Il Comune di Luni mostra il nuovo stemma e il gonfalone

Sarzana (La Spezia) 25 maggio 2024 - Il lungo percorso è arrivato al traguardo. E per l’occasione nella sala consigliare del Comune di Luni si sono riuniti i rappresentanti della maggioranza e opposizione per ricevere il vicario del Prefetto della Spezia, Nicola Venturo, cheha consegnato ufficialmente alla cittadinanza il nuovo stemma e il nuovo gonfalone, simboli che rappresentano l’identità e la storia di questa antica comunità.L’adozione di un nuovo stemma e un nuovo gonfalone segna un traguardo storico per Luni, città dal passato millenario che risale all’epoca romana. Dopo aver cambiato nome da Ortonovo in Luni attraverso il voto dei residenti nel referendum nell’estate del 2021 è arrivato anche il titolo di “città” di Luni. Ora è ufficiale l’inserimento nel quarto tassello mancante dello scudo comunale il grappolo d’uva dorato che si unisce alla croce rossa, emblema del cristianesimo e della devozione della comunità; le spighe d’oro, a celebrare la laboriosità degli abitanti e la fertilità del territorio; la luna d’argento, richiamo all’antico nome di Luni e alla sua importanza storica oltre alla scritta Splendida Civitas.