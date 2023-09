Il centro di accoglienza si aprirà nell’asilo delle suore

Sarzana (La Spezia) 8 settembre 2023 - L’opposizione è rimasta ancorata sulle proprie idee e posizioni quindi non ha votato l’ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra a proseguire il percorso di trasformazione di una parte dell’asilo “Domenico Civoli” del centro storico un tempo gestito dalle suore in un centro di accoglienza migranti. I consiglieri di minoranza avevano chiesto il consiglio comunale straordinario per individuare una sede alternativa e in questo senso si era mosso anche un comitato nato sui social promotore di una petizione contraria alla linea annunciata dalla sindaca Paola Sisti. Al consiglio comunale che si è svolto nella sala dell’ex ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti della cooperativa che gestirà l’operazione di accoglienza, non sono mancati i momenti di tensione ma alla fine il progetto è passato seppur con i voti contrari della minoranza.