Il campione Matteo Iachino protagonista del progetto “Un solo mare per tutti”

Sarzana (La Spezia) 7 settembre 2023 - La quarta giornata del progetto “Un solo mare per tutti” ha fatto tappa sulla spiaggia di Fiumaretta, frazione del Comune di Ameglia ospite della scuola di sport acquatici Kau Kau Club. Si è trattato dell'evento itinerante organizzato dal Porto dei piccoli con la collaborazione di Ita140, Tirreno Power, Yacht Club Italiano e con la presenza di Matteo Iachino, campione mondiale di windsurf e Champion del Porto dei piccoli, che esattamente un anno fa si è reso protagonista della traversata dalla Liguria alla Corsica. L'evento ha coinvolto una ventina di bambini nella fascia d'età 4-12 anni, mentre in totale le quattro tappe liguri hanno visto la partecipazione di oltre 170 bambini, con particolare attenzione ai ragazzi in stato di fragilità, ospiti delle case famiglia del territorio o in cura presso le strutture ospedaliere locali della provincia della Spezia e di Massa Carrara. Bambini di cui il Porto dei piccoli si prende cura quotidianamente insieme agli oltre 20 mila ragazzi fragili seguiti dall'associazione in tutta Italia, offrendo circa 30 mila ore gratuite di attività multidisciplinari.