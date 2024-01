Il cammino dei pellegrini come nuova forma di turismo culturale

Sarzana (La Spezia) 20 gennaio 2024 - Sulla via dei pellegrini in vista del Giubileo del prossimo anno ci sarà anche Sarzana che ha stipulato un prestigioso accordo attraverso Confartigianato con l’Associazione Europea delle Vie Francigene. Sarà una occasione da non perdere quella di intercettare il passaggio dei camminatori per valorizzare la conoscenza della città anche dal punto di vista storico, culturale e economico. In municipio a Sarzana si sono incontrati con il sindaco Cristina Ponzanelli, l’assessore Giorgio Borrini il vice presidente Francesco Ferrari e il project manager Luca Faravelli dell’Aevf, Luca Parodi coordinatore tecnico della commissione cultura di Regione Liguria e Egidio Banti presidente del centro culturale “Niccolò V”. Il punto di accoglienza Iat di piazza San Giorgio a Sarzana diventerà il riferimento per la via Francigena rilasciando le credenziali al pellegrino oltre a fornire le indicazioni turistiche e le informazioni sulla città e il territorio.