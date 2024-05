Il calcio non va in vacanza: scattano i tornei a Nave e Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spezia) 26 maggio 2024 - L’estate è anche sinonimo di tornei di calcio in notturna. Rispetto al passato il numero è decisamente sceso ma resta tanta qualità. Come al centro sportivo del quartiere sarzanese di Nave che ha dato il calcio di inizio all’ormai tradizionale manifestazione di beneficenza che raccoglierà fondi da destinare a associazioni di volontariato impegnate nel sostegno di varie cause sociali in particolare sanitarie. Inizia anche il torneo di calcio a sette “Futbol League” organizzato dalla Soccer Time Out all’impianto sportivo di via Aglione a Castelnuovo Magra. Le squadre saranno composte da tesserati Figc fino alla Promozione garantendo quindi nella serate un livello di gioco sicuramente divertente. Sono iscritte dieci formazioni suddivise in due raggruppamenti e le partite si disputeranno alle 20 e 21 in contemporanea sui due campi a sette in erba sintetica dell’impianto sportivo. Dal 13 giugno si entrerà nei quarti di finale, lunedì 17 giugno le semifinali e la finalissima è in programma mercoledì 19 giugno.