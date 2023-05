I play off di hockey di serie A1 entrano nella fase decisiva per la finale

Sarzana (La Spezia) 16 maggio 2023 - Mercoledì di sfide caldissime per i play off scudetto del campionato di serie A1 di hockey su pista. Gli Amatori Wasken Lodi cercheranno di rifarsi contro il Forte dei Marmi dalla sconfitta di sabato sera con il punteggio di 4 a 1. La corazzata Trissino dopo aver rifilato un clamoroso 10 a 3 domani sera riprova il colpo decisivo contro il Grosseto. In pista sabato sera invece le gare dei play out salvezza. Si giocano Cgc Viareggio-Montebello e Montecchio Precalcino-Sandrigo. Dal 15 al 8 giugno si disputano le finali nazionali giovanili del campionato under 23 e ci sarà anche l’Hockey Sarzana Gamma Innovation tra le protagoniste in pista a Giovinazzo. Oltre ai rossoneri e ai padroni di casa del Giovinazzo si contendono il titolo Bassano 54; Viareggio, Correggio, Scandiano e Pico Mirandola. Dal 1 al 4 giugno invece la formazione sarzanese sarà di scena alle finali nazionali della categoria under 13 che si disputano a Follonica. Le altre avversarie sono Roller Bassano, Breganze, Amatori Lodi, Trissino, Azzurra Novara, Giovinazzo, Scandiano, Follonica.